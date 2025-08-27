E’ giorno della grande fiera di Sant’Agostino. Trecento bancarelle popoleranno il centro

Al via oggi la tradizionale fiera di Sant’Agostino: trecento le bancarelle pronte a invadere il centro storico. Ad aprire la 560esima edizione della kermesse sarà alle 17 la Fiera campionaria, che si terrà tra i giardini della Rocca Roveresca e piazza del Duca, dalle 17 a mezzanotte. Dalle 18 a mezzanotte al via anche la fiera di Sant’Agostino che nei giorni successivi – 28, 29 e 30 agosto – sarà visitabile dalle 8 a mezzanotte, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere l’atmosfera della festa fino a tarda sera. Tante le modifiche alla viabilità: nelle aree riservate agli ambulanti sarà interdetto l’accesso anche a biciclette, scooter e monopattini.

In via Portici Ercolani, via Cavallotti, via Perilli, piazza Garibaldi, via Chiostergi, via Manni, Foro Annonario, via del Macelli, piazza del Duca, piazza Simoncelli, piazza Saffi, via Testaferrata e il lato monte del palazzo ex Gil saranno allestite le bancarelle. Giovedì 28 agosto, dalle 8 alle 20, ai giardini Catalani torna la Fiera Franca Ragazzi, un’occasione speciale che vede i più piccoli protagonisti con le loro bancarelle, in un vivace scambio di creatività, giochi e divertimento.

Da oggi, a partire dalle 13, il centro storico sarà off limits alle auto, per consentire l’allestimento degli stand: nei giorni della kermesse sarà limitata anche la circolazione nelle aree della ztl interessate dalle bancarelle che popolano la fiera.

Una stagione estiva che si allunga dunque, a differenza che negli anni scorsi, e che terminerà l’8 settembre. Fino al 21, quando Senigallia è già entrata nella bassa stagione, gli stabilimenti balneari rimarranno comunque aperti, con i bagnini in torretta.

Silvia Santarelli