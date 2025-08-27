Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Cronaca
27 ago 2025
SILVIA SANTARELLI
Cronaca
E' giorno della grande fiera di Sant'Agostino. Trecento bancarelle popoleranno il centro

Al via oggi la tradizionale fiera di Sant’Agostino: trecento le bancarelle pronte a invadere il centro storico. Ad aprire la 560esima edizione della kermesse sarà alle 17 la Fiera campionaria, che si terrà tra i giardini della Rocca Roveresca e piazza del Duca, dalle 17 a mezzanotte. Dalle 18 a mezzanotte al via anche la fiera di Sant’Agostino che nei giorni successivi – 28, 29 e 30 agosto – sarà visitabile dalle 8 a mezzanotte, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere l’atmosfera della festa fino a tarda sera. Tante le modifiche alla viabilità: nelle aree riservate agli ambulanti sarà interdetto l’accesso anche a biciclette, scooter e monopattini.

In via Portici Ercolani, via Cavallotti, via Perilli, piazza Garibaldi, via Chiostergi, via Manni, Foro Annonario, via del Macelli, piazza del Duca, piazza Simoncelli, piazza Saffi, via Testaferrata e il lato monte del palazzo ex Gil saranno allestite le bancarelle. Giovedì 28 agosto, dalle 8 alle 20, ai giardini Catalani torna la Fiera Franca Ragazzi, un’occasione speciale che vede i più piccoli protagonisti con le loro bancarelle, in un vivace scambio di creatività, giochi e divertimento.

Da oggi, a partire dalle 13, il centro storico sarà off limits alle auto, per consentire l’allestimento degli stand: nei giorni della kermesse sarà limitata anche la circolazione nelle aree della ztl interessate dalle bancarelle che popolano la fiera.

Una stagione estiva che si allunga dunque, a differenza che negli anni scorsi, e che terminerà l’8 settembre. Fino al 21, quando Senigallia è già entrata nella bassa stagione, gli stabilimenti balneari rimarranno comunque aperti, con i bagnini in torretta.

Silvia Santarelli

