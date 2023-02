"E’ gravissimo, urgono soluzioni"

"Per degli errori o stupidaggini commessi da uno o comunque poche persone, ne paghiamo le conseguenze in molti. Questo non è grave, molto di più e non sarebbe mai accaduto se la politica avesse un ruolo serio".

Paolo Biondini è un imprenditore edile falconarese che lavora con i superbonus. Anche lui è amareggiato e preoccupato per la situazione che si è venuta a creare nel settore edilizio. "I nostri interventi sono improntati all’efficienza energetica e già da molti anni lavoriamo con la classe energetica A4, tendendo a realizzare abitazioni a consumo zero come anche tutto il sistema dovrebbe contribuire a fare.

E invece ci troviamo che improvvisamente si blocca tutto per decisione del governo centrale.

Questo è gravissimo e a rimetterci sono moltissime persone e imprese.

Noi abbiamo una decina di interventi con i superbonus: fino ad oggi due istituti ci hanno dato il credito ma abbiamo situazioni ancora da definire e cantieri che erano pronti a partire ma che non riusciranno più a farlo se non si metterà mano alla questione. Il superbonus è servito anche a rimpinguare le casse dello Stato e ora il governo blocca tutto: è davvero assurdo". Quale la soluzione allora? Per Paolo Biondini "è necessario chiarire gli aspetti fondamentali, mettere tutti i soggetti attorno ad un tavolo e trovare una soluzione che consenta al nostro patrimonio edilizio di essere ammodernato, nel segno del risparmio energetico proprio come ci chiede l’Europa". "Non dobbiamo dimenticare – evidenzia ancora l’imprenditore falconarese – che l’edilizia è prima di tutto crescita nel Paese ed è fondamentale fare in modo che possa continuare a operare e rinnovare un patrimonio edilizio che in Italia è in gran parte vetusto".

sa.fe.