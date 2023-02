E’ guerra sulle concessioni "Un danno per i bagnini"

La proroga di un solo anno alle concessioni demaniali marittime è stata adottata al fine di effettuare la mappatura del demanio marittimo prima di disciplinare le procedure selettive per riassegnare le concessioni balneari. Fino ad allora, le amministrazioni comunali non potranno istituire nessun bando di gara. A scagliarsi contro la decisione è il consigliere regionale e capogruppo del Pd Maurizio Mangialardi: "Alla fine tutti i nodi vengono al pettine. Sul tema delle concessioni balneari, Fratelli d’Italia e Lega hanno investito elettoralmente prendendo i giro migliaia di seri imprenditori, giocando sui loro legittimi timori, ma soprattutto vendendo loro una impossibile uscita dalla direttiva Bolkestein – spiega - Oggi, alla prova del governo, Meloni e Salvini, nel silenzio degli amministratori locali del centrodestra che avevano cavalcato il populismo antieuropeista, non riescono ad andare oltre alla proposta di prorogare di un anno, fino alla fine del 2024, le concessioni. Una scelta sbagliata, inutile e dannosa, che non solo vìola la sentenza del Consiglio di Stato che sottopone alle regole della concorrenza le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative a partire dal 2023, ma comporterà per l’Italia anche l’apertura di un costosa procedura di infrazione. Purtroppo, la verità è che il prezzo più alto delle speculazioni politiche di Fratelli d’Italia e Lega rischia di essere pagato dalle imprese". A pensarla in modo opposto è Cna Balneari di Senigallia che torna da Roma fiduciosa dopo l’annuncio del via libera delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato agli emendamenti relativi alle misure sul proprio settore nell’ambito della legge di conversione del cosiddetto Milleproroghe. "Cna Balneari ritiene che la mappatura rileverà la non scarsità della "risorsa spiaggia" dichiara Giacomo Mugianesi responsabile Cna Balneari Ancona - con la contestuale disponibilità per programmare nuove iniziative imprenditoriali, assicurando continuità alle attuali 30mila attività familiari – prosegue Mugianesi – questo aspetto renderà di fatto inapplicabile la Direttiva Bolkestein alle concessioni ora in essere, inoltre la stessa mappatura, potrebbe evitare contenziosi in Europa chiudendo una vertenza che dura ormai da quindici anni". Molti gli operatori balneari che, negli ultimi anni, per aumentare il valore della struttura, rendendolo così meno appetibile ad una eventuale asta, hanno acquistato gli stabilimenti adiacenti o investito nei propri stabilimenti con materiali di riciclo.