È il giorno della "Notte Celeste": in centro animazione e il concerto dei Matia Bazar

Loreto si tinge d’azzurro. Oggi infatti nella città mariana è la ‘Notte Celeste’, che porterà musica, spettacoli, animazioni e concerti. Protagonisti della serata saranno i Matia Bazar, storica band che alle 22 in piazza della Madonna proporrà i suoi più grandi successi, tra cui ‘Vacanze romane’, ‘Ti sento’, ‘Per un’ora d’amore’, ‘Solo tu’ e ‘Grido d’amore’, brano cantato in origine dala ‘nostra’ Roberta Faccani. La manifestazione, a ingresso libero, inizierà alle ore 19 con food truck e animazioni itineranti e si protrarrà fino all’una circa. Tra le proposte musicali spiccano il dj set di Nicola Pigini in via Sisto V, "Icaro: tributo a Renato Zero" in piazza Papa Giovanni XXIII, la West River band in piazza Giovanni Paolo II, "Colori e Musica" in piazza Garibaldi e la Diana Live Band in piazza Leopardi.