E’ il giorno di "Finalmente a casa". I cani dei rifugi in piazza Roma

Dal box dei canili marchigiani al palco in piazza Roma di Ancona. Grazie all’iniziativa ‘Finalmente a casa’ oggi (ore 10-12.30 e 15-19.30) 32 cani provenienti da 9 rifugi della regione si presenteranno al pubblico alla ricerca di una famiglia che possa amarli. Dopo i saluti dell’assessore Orlanda Latini, insieme alla veterinaria Carla Mazzanti si parlerà di sgambatoi, vaccinazioni e alimentazione; a seguire Giulia Ossidi dell’associazione Friends porterà la testimonianza della sua attività a favore dell’adozione dei cani. Sarà presente anche la LAV (Lega Anti Vivisezione Italiana), con i suoi referenti Maria Aquila e Massimiliano Stampella. Con Selene Silvestrelli salirà sul palco il primo cane da adottare. Alle 11.15 Franca Liberotti (referente Leida) e Gianluca Cerigioni di Conero Rescue Dogs daranno consigli in materia di educazione cinofila.

Presente anche la Fondazione Salesi, in collaborazione con l’Associazione Magical Pet, per promuovere le attività di pet-therapy. Alle 11.45 l’Associazione Ancona Agility proporrà un’esibizione e fornirà consigli utili ai proprietari di cani, mentre alle 12 la referente della Fondazione Patronesse del Salesi Milena Fiore spiegherà le attività svolte nell’ospedale. Seguiranno gli interventi di Silvia Fattorini (presidente della Commissione Tutela degli Animali del Comune), Valeria Palatella per conto del Gattile Anita ed Eliana Cristalli, con consigli in materia di alimentazione.

Nel pomeriggio, dalle 15, Eliana Cristalli proporrà domande e giochi a tema, mentre Selene Silvestrelli di Bau Estety presenterà la toelettatura mobile. Intanto inizieranno a salire sul palco i cani da adottare, presentati dai volontari dei canili di Bolignano, Fermo, Filottrano, Osimo, Senigallia e Civitanova. Le presentazioni dei singoli cani sarà intervallata da giochi a quiz a cura di Conero Rescue, Ancona Agility e Protezione Civile.

Al termine, sfilata di tutti i cani adottati, dalle ore 18.15. Seguiranno la presentazione a cura della veterinaria Carla Mazzanti e l’esibizione da parte della Protezione Civile. Prima dei saluti finali sarà possibile rivolgere alcuni quesiti al dottor Claudio Cristalli. A seguire la premiazione dei vincitori della sfilata. Per maggiori informazioni e per conoscere in anteprima gli esemplari in adozione che sfileranno è possibile consultare la pagina Facebook ‘Finalmente a casa’ o contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti: 340 546 9758 e finalmenteacasaadozionecani@gmail.com.