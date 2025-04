E’ il giorno di "Vivicittà". Si corre anche ad Ancona

Oggi torna ad Ancona "Vivicittà", la gara podistica competitiva con annessa passeggiata ludico motoria che è nata nel 1983 e da allora non si è più fermata. Una corsa definita la "più grande del mondo" che continua a essere la grande protagonista dello sport per tutti e che abbraccia una formula originale, capace di unire atleti professionisti e sportivi della domenica, insieme, su un unico tracciato, e di svolgersi in contemporanea tra tante città italiane ed estere.

Organizzata dalla locale Uisp, la gara si svolgerà su un circuito, per la competitiva di 10 chilometri da percorrere due volte: il via alle 9.30 dal piazzale antistante lo stadio Dorico, dove è previsto anche l’arrivo, quindi viale della Vittoria, piazza Cavour, corso Mazzini, piazza della Repubblica, via XXIX Settembre, via Marconi, giro di boa alla rotatoria, ritorno fino a piazza Kennedy, largo Sacramento, corso Garibaldi, viale della Vittoria e Passetto, fino allo stadio Dorico.

"Diamo il benvenuto alla manifestazione Vivicittà, che ritorna ad Ancona dopo cinque anni – ha spiegato il vicesindaco Giovanni Zinni durante la presentazione –. Nella mission è contenuta una valenza non solo sportiva sociale e aggregativa".