"E’ il momento di essere combattiva, adesso basta"

"È stato difficile raccontare anni di soprusi. È stato pesante. Adesso è arrivato il momento di diventare combattiva. Adesso basta". Sono le parole di Concetta riportate dalle volontarie del centro antiviolenza che stavano aiutandola a riprendersi la propria vita prima di essere assassinata dal marito da cui si stava separando. Erano in tanti ieri alla collegiata di Cerreto d’Esi per l’ultimo saluto all’infermiera 52enne di origini campane Concetta Marruocco per tutti Titti. "Lei era stata precisa, puntuale, lucida - hanno aggiunto le volontarie del centro Artemisia -. Si stava riappropriando della propria vita. Ci addolora, ci fa rabbia, non doveva finire così. Se tutti avessero ascoltato la sua voce, forse non sarebbe finita così. Vi chiediamo di pensare a quante volte giustifichiamo la violenza o mettiamo in dubbio le parole delle donne. Nessuna donna deve essere violata. Resterai nei nostri cuori e ci darai la forza di continuare". Mentre il feretro, insieme alla famiglia e ai parenti più stretti ricoperto di rose rosse, fiori blu e bianchi, proseguiva verso il cimitero per la tumulazione, alcuni palloncini blu sono volati verso il cielo carico di pioggia. Accanto ai tre figli di Concetta e Franco Panariello, in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dal rapporto di parentela, c’era tutta la famiglia della donna assassinata nella notte del 14 ottobre. Ma c’erano alcuni sindaci del territorio, con in testa quello di Cerreto, David Grillini, tanti cittadini cerretesi e non solo. A celebrare il funerale Francesco Massara, insieme al parroco della Collegiata, don Ferdinando Dell’Amore e altri sacerdoti. "Gesù – ha esortato il vescovo Massara - aiutaci a non rassegnarci di fronte all’ennesima vittima innocente della più assurda violenza, quella che può generarsi nella solitudine di alcune nostre famiglie. La strada – fatta di autenticità nelle relazioni e di solidarietà tra di noi – è l’unica percorribile se vogliamo interrompere qualsiasi spirale di odio e rancore, se non vogliamo più piangere il sogno di una vita prematuramente spezzata, i sogni di questa donna che era compagna, sorella e madre, e desiderava semplicemente un luogo, una vita in cui potersi sentire amata nella sua unicità irripetibile. Ascolta Signore la voce della mia e nostra preghiera, affinché la tua misericordia possa raggiungere tutti coloro che sono coinvolti in questo dramma, vittime e carnefice, nessuno escluso". "Titti tu avevi un gran cuore, nella vita e nel lavoro hai aiutato sempre tutti – ha ricordato il nipote Vincenzo Bernabei -. Ti sei sempre battuta per un mondo migliore. Ti sento accanto, avevi sempre una parola buona per tutti".