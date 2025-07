E’ il momento di "Revaivol" con gli anni Novanta. Tanta musica e sul palco arrivano anche i New Trolls

Revaivol Music Festival festeggia quest’anno la decima edizione. "Al netto dello stop forzato dovuto alla pandemia, l’evento ha garantito divertimento e allegria per dieci edizioni in cui il nostro gruppo di lavoro originario si è aperto sempre di più a collaborazioni e sinergie con l’associazionismo e le realtà del territorio", ha detto Luciano Robuffo, presidente dell’associazione Gold eventi. L’evento si terrà venerdì e sabato in centro.

Il programma musicale di venerdì dalle 22, come da tradizione del Festival, sarà dedicato agli artisti italiani: arriveranno i New Trolls con un concerto live. La serata proseguirà da mezzanotte in piazza del Comune con "90’s Special", un format di successo della discoteca fabrianese Bohemia dedicato ai mitici anni Novanta tra hit intramontabili. Ogni dettaglio è studiato per farvi vivere un viaggio nel tempo a colpi di musica e ricordi. In consolle i dj Matia Ercoli e Mauro Bellucci.

Sabato 12 dalle 22 in piazza del Comune sarà la volta di "Bebecita Nada Mas", un format by Bohemia che infuoca la notte con le vibes più calde e travolgenti della scena urban. Il pubblico sarà trasportato dalle più esplosive hit hip hop-reggaeton-dance e pop con uno show mozzafiato. In consolle dj Faiz Voice Matteo Romaldini.

I ragazzi dell’associazione giovanile Trend Lab-Fabriano coadiuveranno l’associazione Gold Eventi e l’emittente radiotelevisiva Radiogold.tv, storico partner che da sempre si è occupata della comunicazione e promozione dell’evento. Servizio food e drink per entrambe le serate a cura di Bohemia in collaborazione con Forno 10 e I Beer. Per i più piccini zucchero filato, caramelle e palloncini con Happy Time. Per la serata del venerdì dalle 21 spazio Beauty con il team di InKVidia Atelier di Estetica e Tatuaggi con make up e trasferibili per bambini e Anna Passion Hair con servizio di acconciature a tema Revaivol.