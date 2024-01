E’ il PalaCasali dei record: l’exploit della mezzofondista Carnevali della Sef Stamura

Ancora record al PalaCasali di Ancona. Dal meeting infrasettimanale arrivano due primati, entrambi con le allieve protagoniste. L’exploit nel mezzofondo è di Valeria Carnevali, portacolori della Sef Stamura Ancona, che festeggia il nuovo limite regionale under 18 al coperto nei 3000 metri in 10’33"47. Quasi otto secondi in meno, dopo sette anni, del 10’41"40 ottenuto da Linda Rosini nel 2017. Dopo il prestigioso terzo posto di categoria al cross del Campaccio, ma anche il personale nei 1500 di sabato scorso in 4’46"33, si conferma in piena crescita la sedicenne anconetana che taglia il traguardo in quinta posizione assoluta. Ed è già un tris di primati in questo inizio stagione per il tecnico Fabrizio Dubbini, che si aggiunge a quelli di Manuel Rogani nei 600 cadetti e di Virginia Bancolini nei 1500 juniores. Cade una migliore prestazione italiana indoor: nei 3000 metri l’abruzzese Serena Di Fabio chiude in 13’19"92 e viene così riscritto il primato under 18 stabilito da Noemi Stella con 13’24"21 a Halle nel 2014. Si migliorano anche le altre under 18 Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona), ottava con 15’20"50. Nel peso impegnati gli azzurri che in questa settimana al PalaCasali svolgono un raduno di allenamento: l’eptatleta Sveva Gerevini (Carabinieri) con 12.30 riesce a incrementare il suo primato in sala di sette centimetri. Al maschile 13.86 per Dario Dester (Carabinieri), personale indoor di Lorenzo Modugno (Pol. Triveneto Trieste, 13.37) mentre Lorenzo Naidon (Fiamme Gialle) lancia a 13.00.