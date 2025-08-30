E il prefetto convoca i sindacati

Crisi Conerobus, il prefetto di Ancona convoca le segreterie sindacali territoriali di categoria e l’rsu per analizzare la situazione. La richiesta è partita dai sindacati prima di Ferragosto e l’altro giorno la prefettura ha convocato le rappresentanze per il 4 settembre prossimo. Un passaggio che rientra nelle procedure di raffreddamento richieste proprio dalle rappresentanze sindacali unitarie interne all’azienda in vista di un probabile ricorso allo sciopero.

Le segreterie territoriali e l’rsu lamentano sempre di più il mancato dialogo con l’azienda e con la parte tecnica sulle scelte adottate e da adottare, a partire dai tagli estivi e soprattutto in vista della revisione dell’orario invernale che produrrà una riduzione del servizio di circa il 10%. Una totale assenza di comunicazione sulle scelte strategiche e sulle inevitabili ricadute per l’utenza e, prioritariamente, per il personale, in particolare gli autisti.

Da qui la scelta di attivare le procedure di raffreddamento e la convocazione da parte del prefetto di Ancona, Maurizio Valiante. Qualcosa dovrà necessariamente muoversi prima dell’inizio delle scuole, fissato per il 15 settembre in concomitanza con l’applicazione del nuovo orario invernale. L’eventuale sciopero potrebbe essere proclamato tra quella data e le elezioni regionali di fine settembre.