"E’ il simbolo di una scuola che lavora con passione. Siamo orgogliosi di lei"

"Un oro e due bronzi: un risultato straordinario, che premia non solo il talento eccezionale di Sofia, ma anche il lavoro quotidiano e instancabile di tutto il nostro staff", ha dichiarato la presidente della Ginnastica Fabriano, Angela Piccoli. "Ricordo quando, qualche anno fa, arrivare anche solo in una finale mondiale sembrava un sogno irraggiungibile. Oggi, invece, torniamo da un Mondiale con tre medaglie. È un traguardo che ci rende fieri e che conferma la bontà del nostro percorso". La presidente conclude con una riflessione sentita: "Questo è il frutto di una visione condivisa, di un sistema solido, e del grande cuore di Fabriano. È la nostra identità, e continueremo a coltivarla con passione e impegno".

"Sofia è una campionessa, ma è anche il simbolo di una scuola che lavora con metodo e passione", afferma il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro, tracciando il profilo di un’atleta che incarna lo spirito della Ginnastica Fabriano. "I suoi risultati parlano da soli, ma noi sappiamo quanta dedizione e quanti sacrifici ci siano dietro ogni gesto, ogni esecuzione. Sofia è il prodotto di un lavoro tecnico preciso, portato avanti con serietà. E non è finita: il meglio potrebbe ancora arrivare". Chiude il coro dei dirigenti la direttrice sportiva Maila Morosin, che pone l’accento sull’impatto emotivo e sociale del successo: "C’è stata una partecipazione collettiva che ha emozionato tutti: istituzioni, cittadini, famiglie. Fabriano ha tifato compatta per Sofia, e questo ci rende ancora più fieri. Sentire il calore della comunità è come vincere un altro oro. La connessione tra la nostra società e la città è un valore immenso, che va oltre lo sport".

Un orgoglio per Fabriano, le Marche e l’Italia "Questo risultato - si legge nella nota della società fabrianese - non appartiene solo a una ginnasta, ma a un intero territorio che investe nello sport. Il sostegno dell’amministrazione Comunale, della Regione Marche, del CONI regionale con Fabio Luna, delle Fiamme Oro e della Federazione Ginnastica d’Italia, ha creato le condizioni ideali per raggiungere questi traguardi. La sinergia tra istituzioni, società e famiglie è oggi più che mai la chiave del successo. Il cuore delle vittorie è la società Ginnastica Fabriano che non si limita a celebrare le vittorie: le costruisce. Dietro ogni medaglia di Sofia Raffaeli c’è un progetto tecnico, educativo e umano che affonda le radici nella competenza, nella visione e nella costanza. Per la società fabrianese, l’obiettivo non è solo vincere, ma formare atlete complete, capaci di affrontare con maturità il palcoscenico internazionale. E i risultati parlano da soli. Dietro questi traguardi, c’è una storia collettiva. La Ginnastica Fabriano non è solo la palestra dove Sofia è nata sportivamente: è un laboratorio di eccellenza tecnica e umana, una realtà che da anni forma atlete di livello nazionale e internazionale, con uno staff altamente qualificato e un’organizzazione che non ha mai smesso di credere nella qualità, nella crescita e nella visione a lungo termine.

Siamo orgogliosi del lavoro quotidiano che coinvolge tecnici, dirigenti, famiglie e istituzioni, e che ha permesso alla nostra società di diventare un riferimento per tutto il movimento. Oggi, la nostra storia è scritta sui tappeti di Rio, ma nasce tra le mura della nostra accademia, dove si continua a investire su passione, disciplina e valori sportivi. Il futuro è già qui Con tre podi mondiali consecutivi alle spalle e l’entusiasmo di un’intera città nel cuore, Sofia Raffaeli è pronta a scrivere ancora nuove pagine. E la Ginnastica Fabriano sarà al suo fianco, continuando a coltivare nuovi talenti, a formare nuove generazioni e a portare avanti una tradizione che ha reso grande il nome della nostra città nel mondo. Fabriano non è solo una scuola. È una visione, una comunità, un simbolo. E con orgoglio continuerà a camminare accanto ai suoi campioni. La Società Ginnastica Fabriano ha celebrato con orgoglio i successi di Sofia Raffaeli, autentica icona dello sport italiano, che ancora una volta ha portato il nome di Fabriano e dell’Italia sul tetto del mondo".

