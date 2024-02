E in piscina si esce dalle vasche: "I campioni non nascono per caso"

Mirko Santoni è a capo della società Team Marche che gestisce le piscine di Moie di Maiolati, di Jesi e di Osimo, ma che è anche e soprattutto società sportiva, quella per cui è tesserato e in cui è cresciuto Alessandro Ragaini. "Ero in piscina a Moie sia stamattina che oggi pomeriggio – racconta Santoni –, dove avevamo allestito un maxischermo per condividere un momento più unico che raro: la gara di Alessandro, poi raddoppiata con la finale del pomeriggio. Avere un atleta di questo livello e con questo potenziale è una grande cosa, che ha avuto un notevole seguito. Insieme a me c’erano dirigenti, tecnici e atleti, tutti quelli che nuotano con lui, tanti ragazzi in gamba". Alessandro Ragaini è la punta di diamante di un movimento enorme: "Ragaini è la riprova che lavorando in un certo modo, Team Marche è scuola nuoto federale e dunque segue tutti i protocolli della Federnuoto, si arriva a sfornare atleti di questo livello".

Team Marche conta oggi un migliaio di iscritti in ciascuna delle tre piscine, e oltre trecento agonisti, comprese le società satellite. I campioni come Ragaini non nascono per caso: "Dopo anni di lavoro in cui abbiamo investito sull’attività agonistica abbiamo un nutrito gruppo di atleti con cui abbiamo vinto un campionato regionale invernale e confidiamo anche per l’estivo – spiega sempre Santoni –. Ma, soprattutto, abbiamo atleti che vanno ai campionati italiani di categoria e assoluti e uno come Ragaini che ha nuotato nella staffetta che ha conquistato le Olimpiadi. Un esempio, un atleta che ha sempre nuotato qui, nella piscina gestita da noi dal 1996".

Tanta gente, ieri in piscina, ha assistito alle gare della staffetta azzurra con Ragaini in acqua, come testimonia sempre Santoni: "Di mattina ci saranno state una trentina di persone, ma erano le 8.45. Al pomeriggio, però, oltre cento, tutta la hall della piscina era colma, il bar, i posti a sedere, le ragazze del fitness che sono uscite dall’acqua per assistere alla gara. Tanta gente commossa dalla felicità, quelle emozioni che non hanno prezzo e che ci danno grande soddisfazione per la visione che abbiamo avuto. I tecnici sono stati bravissimi, io ho solo garantito loro la continuità".

g.p.