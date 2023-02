E in radio va in onda il duetto tra Bilò e Albano

Il consigliere regionale della Lega Mirko Bilò in radio con il cantante Albano Carrisi. Il duetto è andato in onda ieri mattina su Radio Libertà nazionale, e si è incentrato su un coinvolgente focus sulle Marche. Quella tra Bilò e l’Albano nazionale è una amicizia che dura da anni. Nel corso della conoscenza propiziata da un comune amico scrittore, hanno scoperto di condividere valori e passione per la propria terra per la quale si spendono senza risparmio ciascuno per il suo ruolo. Bilò, che è stato anche tra i fondatori dell’Associazione Riviera del Conero, è tra i pionieri del turismo dell’esperienza frutto della narrazione del territorio e del made in Marche. Una visione che lo accomuna al cantante salentino che si definisce un "pasionario" produttore di vino. La frequentazione tra il consigliere marchigiano, tra i promotori della legge regionale sull’enoturismo, ed il grande cantante è quindi sempre anche l’occasione anche per sviluppare idee e condividere esperienze. Relatore di maggioranza del piano triennale regionale per il turismo con cui si punta su borghi ed economia della cultura per il rilancio del territorio, nel corso dell’intervista Bilò ha illustrato anche le opportunità offerte dalla nuova legge regionale sull’ittiturismo di cui è stato primo firmatario.