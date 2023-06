"E’ in stato vegetativo, costretti a pagare"

"Hanno dimezzato la dose di addensanti che spettano a mia madre, disfagica in stato vegetativo, in compenso mi trovo da mesi a rimandare indietro i pannoloni di mio padre deceduto lo scorso agosto". A parlare è Barbara Stronati di Poggio San Marcello che ha la mamma affetta da disabilità gravissima in seguito ad emorragia cerebrale. "Lei non può mangiare liquidi e per questo dobbiamo mettere la polvere addensante su tutto ciò che le frulliamo per parla mangiare. Necessitiamo di 10 barattoli ognuno dei quali costa 28 euro, prima la sanità pubblica ne forniva 8 al mese ora hanno ridotto a 5 e così dobbiamo affrontare ogni mese una spesa di 140 euro solo per farla mangiare. Ormai da qualche tempo dobbiamo acquistare anche le traverse perché si deve scegliere o quelle o i pannoloni. Però nel frattempo proseguono gli sprechi: arrivano ancora a domicilio i pannoloni di chi è deceduto e per consegnarli vanno anche due volte in due giorni allo stesso domicilio per due diverse forniture. Nessuna attenzione agli sprechi però per risparmiare tagliamo su chi non può fare a meno di quella sostanza per vivere. Chiediamo di ripristinare le forniture iniziali, non stiamo chiedendo di andare in vacanza. Tra l’altro ci siamo pagati una visita neurologica effettuata a domicilio evitando di ricorrere all’ospedale e ci siamo comprati di tasca nostra il letto elettronico per 1.600 euro". La signora Stronati, arrabbiata per quella che definisce "un’ingiustizia" si è rivolta al Tribunale del Malato (Tdm) si sta attivando per stoppare "l’ennesimo taglio".

"Il 27 febbraio scorso – spiega il responsabile del Tdm Pasquale Liguori - la giunta regionale ha drasticamente ridotto il numero massimo di barattoli mensili di addensante a favore di persone con disfagia derivante da patologie neurovegetative, portando a 5 barattoli mensili, a fronte di esigenze che possono arrivare anche a 1012. Inoltre il diritto alla fornitura ora è riconosciuto solo per i casi gravi trascurando che anche i casi lievi e moderati hanno bisogno del prodotto, perchè la disfagia va sempre trattata per evitare conseguenze anche gravi, dalla polmonite sino al decesso. È un disturbo associato a malattie gravi come la sclerosi multipla, la demenza, il Parkinson. Sino all’entrata in vigore della delibera la fornitura del prodotto veniva assicurata dal Servizio di Dietetica e Nutrizione dell’ospedale che ha seguito lo scorso anno 358 pazienti tutti soddisfatti del servizio che ora è passato al distretto già sotto organico. Abbiamo chiesto – conclude Liguori - all’Assessore regionale Filippo Saltamartini di modificare la delibera, evitando di infierire su pazienti già tanto provati".