E’ inagibile da anni a causa del terremoto: ma ora si sistema anche la storica sede

Ieri la presentazione ufficiale del via libera ai lavori per l’ex Palazzo di Vetro, oggi intanto tocca alla sede storica del Rettorato della Politecnica di Ancona. Dichiarato inagibile a seguito delle violente scosse di terremoto dell’ottobre 2016 (quelle con epicentro la zona montana del maceratese, tra Visso e Pievetorina) da allora il Rettorato si è spostato in via Menicucci dove resterà per almeno altri due anni. Nel frattempo però, stavolta in accordo con la Regione, l’ateneo dorico è riuscito a trovare grazie al governo circa 12 milioni di euro, per rimettere in uso lo splendido edificio che guarda su piazza Roma. Da sei anni e mezzo a questa parte l’unica novità per quella sede sono state le esposizioni degli striscioni di Amnesty International legati alla verità per Giulio Regeni e alla giustizia per Patrick Zaki.

Rispetto all’ex Palazzo di Vetro, il percorso amministrativo del rettorato è più indietro, per la precisione alla fase della progettazione esecutiva a cui seguirà la definitiva e via via fino all’affido dei lavori. Fase progettuale curata dalle stesse ditte che si sono occupate dell’ex Provincia. L’edificio, vincolato alla soprintendenza, non verrà demolito dunque, ma recuperato attraverso un deciso intervento di risanamento strutturale.