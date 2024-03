E intanto Aeroitalia vola da Perugia

Nel giorno in cui SkyAlps ha messo in vendita i primi biglietti dall’Ancona International Airport, all’aeroporto di Perugia ‘San Francesco D’Assisi’ si è tenuto il volo inaugurale di Aeroitalia verso Bergamo. La compagnia dell’amministratore delegato Gaetano Intrieri, dopo i saluti anticipati dal Sanzio, aveva infatti annunciato di iniziare a volare dall’Umbria. Storie che si intrecciano. Senza dimenticare che, in termini di presenze a fine 2023, lo scalo perugino aveva superato proprio quello dorico per i traffici di persone. Dati cui Ancona ha risposto con un +14,3 per cento di passeggeri a gennaio 2024.