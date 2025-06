E intanto lunedì si aggiudica il bar al Cardeto

Attività estive, scade lunedì prossimo il bando per assegnare il bar all’interno del Parco del Cardeto promosso dal Demanio Pubblico. Così come per il Passetto, andato deserto, il rischio che non arrivi nessuna offerta per aggiudicarsi la concessione, per ora temporale in vista di una proroga a seconda dell’esito a fine stagione, è molto concreto. La scadenza ufficiale del bando è fissata per lunedì 16 giugno alle ore 16. A differenza di sette anni fa, stavolta è l’Agenzia del Demanio a indire il bando e mettere a disposizione uno spazio nella zona del Belvedere, sotto il vecchio faro in pietra, dove, su iniziativa di chi presenterà l’offerta, si potrà piazzare un truck o una struttura permanente per la somministrazione di cibi e bevande. Sarà possibile allestire l’area con degli arredi e programmare degli eventi culturali. Il tempo però, soprattutto in questo caso, è davvero tiranno visto che l’eventuale concessionario potrà attivare la struttura non prima della fine di giugno se non addirittura a luglio.

Sulla vicenda era intervenuta l’associazione culturale Nie Wiem che nel 2018 si era aggiudicata un bando biennale per la gestione di uno spazio attiguo a quello in offerta adesso. Il primo l’appalto andò bene, ma il secondo non fu possibile ripetere l’esperienza a causa di lavori strutturali all’ingresso del parco che rese impossibile organizzare l’iniziativa. Da qui la richiesta di Nie Wiem di poter recuperare quell’anno perso, ma allora il bando fu emesso dal Comune e non dal Demanio.