E’ la giornata del corteo storico

Fabriano è pronta per la domenica del Palio di San Giovanni Battista. In programma oggi l’attesissimo corteo storico con decine di figuranti in abiti medievali sapientemente ricuciti in programma dalle 21.30 in piazza del Comune, anticipato alle 18 in piazza del Comune dalle rievocazione di duelli e combattimenti armati con Gianluca Foresi, attore e regista orvietano che da più di 20 anni si esibisce all’interno delle maggiori rievocazioni storiche italiane. Domani alle 21.30 il palio dei Monelli e la premiazione delle infiorate artistiche. Per il giorno del patrono, martedì, che chiude il Palio, pontificale e processione del santo alle 18 e alle 21 sfida del Maglio. Previsto anche un annullo postale. In occasione delle manifestazioni, è stata emessa l’ordinanza che dispone interdizioni temporanee al traffico e divieti di sosta in numerose vie e piazze del centro storico. Oggi, per il corteo Grifoncello "Oltre le armi" e del corteo storico, dalle 16 è vietato il transito nelle piazze Garibaldi e Cairoli e via Martiri di Kindù sarà quasi tutta riservata ai mezzi per il trasporto cavalli. Divieto di sosta anche nelle vie Gioberti e Baldo e nella parte alta di corso della Repubblica.