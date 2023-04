E la grande fiera si fa in tre

San Ciriaco si fa in tre. La fiera che si svolgerà dall’1 al 4 maggio si presenterà con tre eventi distinti, nello spazio e nel tipo di merce: ‘La grande Fiera’ al Viale, con ambulanti e sapori tipici; i mercatini in corso Garibaldi (artigiani e campionaria); il cibo di strada e i punti di ristoro in piazza Pertini. In totale sono 424 gli espositori che per quattro giorni, dalle ore 9 alla mezzanotte, animeranno la fiera. In realtà ‘San Ciriaco Street Food’, in piazza Pertini, prenderà il via già domenica 30 (dalle ore 12 alle 24), con il suo connubio tra buona cucina tipica ed intrattenimento. Ci saranno diciassette stand gastronomici di dieci diverse aree di provenienza, italiane e straniere, che faranno da scenario a vari eventi d’intrattenimento, con la musica grande protagonista. Il primo maggio ad esempio si esibirà il quartetto ‘Per colpa di Sugar’, con cover di Zucchero; martedì 2 toccherà al duo Walt Dust Acustic, mercoledì 3 al tenore David Mazzoni, finalista di ‘Italia’s Got Talent’. Per ridurre il numero di auto in centro c’è il servizio bus navetta gratuito che collegherà il parcheggio dello Stadio del Conero (partenze dalle ore 14.42 alle 21.12) e piazza Cavour (partenze dalle ore 15 alle 22).