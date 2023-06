È la notte dello scudetto Olimpia-Virtus, la sfida decisiva

di Sandro Pugliese

Olimpia-Virtus ultimo atto. Si giocherà questa sera al Forum di Assago alle 20.30 la Gara 7 decisiva per assegnare lo scudetto del basket tra Milano e Bologna. La conclusione più giusta per una stagione che ha visto le due formazioni condividere gioie e dolori in campo italiano ed europeo rimanendo praticamente sempre pari in classifica. La conclusione della regular season di Serie A ne è l’esempio più fulgido visto che entrambe hanno chiuso con 46 punti, questa sera si gioca a Milano perchè nella vittoria a testa (ovviamente) che le due squadre si sono partite in campionato l’Armani l’ha conseguita con uno scarto più alto conquistando il fattore campo.

Proprio questo nelle prime 6 gare di finale è stata una certezza, la partita ha avuto vari andamenti, ma alla fine ha vinto sempre la squadra di casa. Gara 7, però, è tutto un altro film, non una gara come le altre. Esperienza in questo campo ne hanno pochi, sul parquet ci saranno 4 giocatori che l’hanno già giocata in Italia, tutti vincenti: capitan Nicolò Melli vestiva proprio la maglia Olimpia nel 4-3 contro Siena nel 2014, suo compagno di squadra era quel Daniel Hackett, ora grande protagonista Virtus. Poi con Venezia nel 2019 invece c’erano Stefano Tonut e Paul Biligha nella vittoria con Sassari. Saranno molti i fattori che conteranno, per Milano ci saranno tre obiettivi fondamentali: riuscire a liberare Napier dalle grinfie dei difensori bolognesi o quanto meno non rimanerne dipendenti in negativo, bilanciare l’attacco tra tiri da 2 e tiri da 3 senza affidarsi troppo alle conclusioni dalla lunga distanza (l’esempio della vittoria in Gara 5 è lo spartito perfetto) e difendere il pitturato in modo decisamente più energico perchè è vero che l’Olimpia ha vinto 5 confronti a rimbalzo su 6, ma è la solidità della protezione del ferro che ha fatto la differenza nelle 3 vittorie biancorosse, quando la Virtus attaccava il canestro e sistematicamente veniva ricacciata indietro.

Coach Messina che nella sua storia ha vinto la bella per lo scudetto quando era alla guida della Virtus nell’indimenticato derby contro la Fortitudo nel 1998 prova ad approcciarla in modo tranquillo: "Gara 7 in realtà è semplice. Dovremo fare meglio dell’ultima sconfitta. Prendere più rimbalzi. Difendere molto meglio. Sicuramente si parlerà di quanta pressione esista, del fattore campo, del fatto che sino ad ora non ci sono state vittorie in trasferta. Alla fine conta solo giocare meglio, tutto si azzera alla palla a due. Se giocheremo meglio vinceremo altrimenti lo faranno loro".

Dall’altra parte coach Sergio Scariolo che il suo unico scudetto italiano lo ha vinto all’esordio in carriera nel 1990 con Pesaro. "Ci prepariamo con molta tranquillità per questa partita, non abbiamo un grande peso sulle spalle in termini di responsabilità ma abbiamo voglia, desiderio, di continuare a competere con grande orgoglio come abbiamo fatto sino ad adesso".