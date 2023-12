E’ la prima volta. Un presepe vivente nel porto antico con settanta figuranti

Mai come quest’anno Ancona è pervasa dallo spirito natalizio, tra alberi, luminarie e presepi. Tra questi ultimi spicca quello vivente che per la prima volta farà bella mostra di sé al Porto antico. Una Natività con oltre settanta figuranti, e un allestimento realizzato su misura da artigiani locali ai piedi dell’Arco di Traiano, che potrà essere ammirata martedì (ore 16 - 20) e il 30 dicembre (ore 17.30 – 20.30). La mangiatoia è stata donata dalla comunità di Greccio, dove vide la luce il primo presepe al mondo. Una lampada votiva accesa ai piedi della tomba di San Francesco nella basilica di Assisi prenderà il mare alla volta della Terra Santa al termine delle festività. Sarà proprio la deposizione della lampada nel presepe da parte dell’arcivescovo Angelo Spina, affiancato dalle autorità, a inaugurare il presepe. La rappresentazione sacra, realizzata dal gruppo Presepe Vivente di Pietralacroce, è una delle iniziative rese possibili dal Comitato delle Celebrazioni per San Francesco di Assisi (2023 – 2026) operativo, grazie a un protocollo d’intesa di cui fanno parte, tra gli altri, l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, le Opere Caritative Francescane, il Comune, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ANCI Marche, Camera di Commercio delle Marche e Università Politecnica delle Marche. Molteplici le ragioni dell’ampio progetto che vede legata Ancona al Poverello di Assisi e dal quale scaturisce l’iniziativa del presepe vivente al porto dorico: negli anni 2023-2026 ricadono gli ottavi centenari di significativi momenti della vita di San Francesco, che nel 1219 si imbarcò al porto dorico per raggiungere la Terra Santa quale pellegrino di pace, durante la Quinta Crociata.

Il Natale dorico punta naturalmente sull’ormai tradizionale ruota panoramica in piazza Cavour (dalle ore 10 alle 24), ma anche sui mercatini. Oggi e domani si potrà visitare quello lungo il viale della Vittoria (‘Il Natale al Viale’), dalle ore 9 alle 20, con oggetti di artigianato artistico e prodotti tipici natalizi. Oggi resta aperto anche il mercatino di Campagna Amica della Coldiretti, in via Castelfidardo. Martedì termina il mercatino natalizio in piazza Cavour. La mostra ‘Presepi nel mondo’ nella chiesa di Santa Maria della Piazza chiuderà invece il 7 gennaio. Il luna park natalizio in piazza d’Armi resterà aperto tutti i pomeriggi fino al 21 gennaio. In piazza Pertini c’è invece la pista di pattinaggio, aperta dalle 15.30 alle 24.