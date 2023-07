E’ l’ora del Verdicchio, tra brindisi e mostre Cupramontana in festa con le auto d’epoca

Si rinnova oggi l’appuntamento con la notte bianca che a Cupramontana non può che colorarsi di verde-Verdicchio. La Notte del Verdicchio, evento ormai consolidato, è la migliore occasione estiva che coniuga la promozione del prodotto principe delle colline cuprensi con la cultura, il turismo, l’enogastronomia, il territorio. Tutto si svolge nel centro storico della capitale del Verdicchio: una serata in cui l’accoglienza, l’allegria e il divertimento decanteranno il Re dei vini marchigiani. Il cartellone prende il via già alle 16, con l’esposizione di veicoli d’epoca in piazza Cavour e via Marianna Ferranti, a cura di "associazione culturale Cuprense veicoli d’epoca".

Alle 17 apertura della mostra Renato Borsoni.