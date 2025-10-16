E’ l’ultimo tassello del mosaico-Maurizi

Scatta la prevendita per la partita Ancona-Unipomezia in programma domenica al Del Conero. La società dorica misura il gradimento della squadra, dei sei risultati utili consecutivi, del terzo posto in classifica, della miglior difesa del campionato insieme alla capolista Ostiamare, con i biglietti che verranno venduti per l’occasione.

Stavolta non ci sarà neanche la scusa del tempo inclemente, visto che le previsioni, almeno per ora, sono più che buone. Circa duemila presenze nella gara d’esordio contro l’Ostiamare, 1800 contro il San Marino, poco meno contro la Recanatese: sono numeri che indicano con quale tiepido entusiasmo sia stato accolto quest’inizio di campionato dei biancorossi sugli spalti dello stadio di Passo Varano.

Una media simile ce l’hanno anche a Chieti, a Macerata, a Giulianova o a Senigallia. Che non sono capoluogo di regione. Niente a che vedere con l’entusiasmo di Ascoli e San Benedetto, che però sono in serie C. La serie positiva, il bel gioco che sta mostrando la squadra, le qualità dell’undici che sa mettere in campo Agenore Maurizi – e che anche a Chieti ha dimostrato di poter competere per il primato in classifica, Ostiamare permettendo – potrebbero riscaldare gli animi della tifoseria biancorossa, uscita malissimo un anno e mezzo fa dall’ennesimo crac societario. Le diatribe dirigenziali dello scorso anno, sfociate in contestazione della tifoseria, non hanno certo aiutato l’ambiente a ritrovare fiducia. A questo, però, potrebbero pensarci Gelonese e compagni, che da inizio stagione stanno inanellando risultati e prestazioni convincenti.

Nove in tutto le partite ufficiali, sette in campionato e due in Coppa, in cui l’Ancona ha conquistato sette vittorie, un pareggio, quello di Chieti, e una sconfitta immeritata, quella dell’esordio in campionato contro la capolista Ostiamare. Proprio in quella gara i dorici hanno espresso una delle prestazioni migliori, tra l’altro, puniti da un gran gol degli avversari. Per il resto i risultati hanno dato sempre ragione all’Ancona, che finora ha dimostrato solidità difensiva, capacità di reazione e di concentrazione, ma anche di saper interpretare al meglio le diverse fasi della partita. C’è chi si affanna a cercare cosa manca a questa squadra: un attaccante, un centrocampista, o tutti e due. Ma probabilmente quello che al momento le manca di più è proprio il ritorno sugli spalti del pubblico visto nelle occasioni migliori degli ultimi anni. I tempi per un risveglio d’interesse potrebbero essere maturi.

Giuseppe Poli