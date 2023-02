"E’ malata di Alzheimer: due giornate in Obi"

"Mia moglie, malata di Alzheimer, in questi giorni è dovuta ricorrere al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per uno stato soporifero che richiedeva accertamenti urgenti. Ha trascorso due giornate in Obi e oggi pomeriggio (ieri, ndr) è stata ricoverata in reparto. Nulla da dire sulla professionalità del personale medico, né sull’assistenza sanitaria ma vorrei fare una riflessione sui tempi di attesa per chi come lei ha una malattia che necessita di attenzioni personali". A parlare, dall’ospedale Carlo Urbani, è Giancarlo Brocani, psichiatra oggi in pensione. "Chi è affetto da Alzheimer – sottolinea Brocani - soffre in maniera molto importante lo spostamento dalla propria casa o dal luogo abituale in cui vive e il fatto di essere in un luogo privo di punti di riferimento. Avendo il senso di paura e angoscia amplificato, il malato di Alzheimer ha necessità di avere vicino le persone a lui familiari e di cui si fida e per lui un’attesa di ore in pronto soccorso, non è equiparabile a chi non è affetto da questa patologia. Una riflessione questa – aggiunge il medico in pensione - che sarebbe opportuno fare all’interno di quella ben più complessa delle criticità dei reparti di emergenza urgenza oggi. Le stesse associazioni che seguono questi malati hanno cercato di aprire una riflessione su questo per rendere più veloci i percorsi per chi è affetto da questa patologia invalidante, poi la pandemia ha costretto a ‘congelare’ tutto. Io fortunatamente sono potuto entrare in stanza con mia moglie, assisterla e starle vicino in questi giorni per lei così difficili e dialogare con i sanitari, compreso il primario Mario Caroli che si è mostrato molto disponibile. Lungi da me fare polemica - conclude - vorrei soltanto aprire una riflessione su questa patologia che oggi affligge moltissime persone".

Sara Ferreri