E-mobility "Dateci più colonnine di ricarica"

di Giacomo Giampieri

E di E-mobility. Un "inglesismo" che corrisponde alla traduzione di "mobilità elettrica". Per quanto ci riguarda: l’insieme di quei veicoli, intesi come mezzi di trasporto, che sfruttano l’energia elettrica quale principale fonte di energia, a differenza dei tradizionali combustibili fossili. Per molti, in un’ottica di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente sempre più crescente, non solo dovrebbe essere la forma di mobilità del futuro. Bensì dovrebbe trovare concreta applicazione nelle città da subito. Oggi. E per gli anconetani, ma non solo, Ancona non dovrebbe essere affatto esente da questi processi di transizione "green". Dunque sarebbero utili investimenti e incentivi reali, urgenti per certi versi, accanto a comportamenti virtuosi della popolazione.

Ad esempio, intervistando i cittadini nel nostro viaggio quotidiano nella città che vorrebbero in vista delle elezioni Comunali, si scopre una Dorica molto a misura di chi si sposta... a piedi. Sono diverse le persone che preferiscono una sana, sanissima passeggiata per raggiungere il posto di lavoro, di studio o, più in generale, la meta di giornata. "Io sono un universitario fuori sede – racconta Ennio Castagna – e da quando sono ad Ancona credo di aver preso al massimo quattro volte i mezzi pubblici. Che tradotto: mi muovo unicamente camminando. È una mia scelta di vita, lo preferisco perché è salutare ma credo anche virtuoso nei confronti dell’ambiente". Mentre Castagna argomenta la tesi, un giovane a bordo di un monopattino elettrico sfreccia lungo il Corso. "Vedete? Non uso nemmeno quelli, li giudico ‘fastidiosi’ se penso a quanto accade in altre città molto più grandi. Però riconosco che se si resta dentro i confini del centro, per alcune persone possono essere utili per spostarsi. Ma forse Ancona, per sua conformazione, neppure si presta troppo a queste forme di mobilità elettrica".

Chi invece è spesso in sella ad una bici - elettrica in questo caso - è Francesco Foligni della celebre pasticceria di via Marsala: "Abitando in zona Passetto mi resta comodissima per raggiungere il locale – dice – Se posso, l’auto la prendo il meno possibile, a meno che non debba uscire dal centro. E devo dire che sono in aumento anche i clienti che utilizzano l’elettrico. Tra l’altro, essendo un grande appassionato di bici, spesso aiuto alcuni a sistemarle se hanno problemi". Per Foligni, ovviamente, "dipende molto dal luogo dove si vive per utilizzare i veicoli elettrici".

Certo servono interventi per potenziare la rete di colonnine di ricarica, ad esempio: "Perché è importante che non rimanga solo sulla carta questa ‘E-mobility’ – spiega la signora Gabriella Mariani – Ho come l’impressione che a volte l’ecologismo sia di facciata. Io ho una mia idea: finché le gambe vanno, continuo ad andare a piedi. Se invece penso a possibili incentivi da parte di chi ci governa, si trovi un giusto equilibrio: magari ci chiedono di efficientare le case da un punto di vista energetico, con investimenti anche molto onerosi, e al contempo le bollette per la luce schizzano alle stelle. Delle due, l’una".

Un discorso che, rapportato alla mobilità elettrica, condivide anche Franco Fortunati: "Io sono d’accordo. Ancona è un po’ in ritardo sulla E-mobility e ritengo sia giusto allargare il network dell’elettrico per favorire questa forma di mobilità. Ma pongo un interrogativo. Mi metto nei panni di una persona anziana. Se la luce costa più della benzina o del diesel, come si può pensare di cambiare veicolo? Le persone andrebbero anche meglio informate".