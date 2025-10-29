E’ morta a 103 anni Mafalda Brutti in Montale: per tutti "La Marescialla"

Ha abbracciato i suoi figli, poggiato la testa sul cuscino e si è serenamente spenta. Mafalda Brutti in Montali aveva 103 anni ed era ricoverata da qualche giorno all’ospedale Carlo Urbani. Figura amatissima a Moie, dove era conosciuta da tutti come "La Marescialla": è stata per oltre mezzo secolo l’anima e il cuore della storica trattoria del Maresciallo, punto di riferimento per viaggiatori, lavoratori, famiglie e personalità del territorio. Ammirata per la sua eleganza naturale e per la forza del suo carattere, Mafalda ereditò fascino e determinazione dai genitori: la madre, conosciuta come "la bella Rosetta", e il padre Icilio Brutti, maresciallo dell’esercito. Sposò Roberto Montali, tecnico del Genio Civile di Ancona e appassionato pilota automobilistico, protagonista delle leggendarie Mille Miglia e del Giro di Sicilia. Nel 2012, ad Ancona, le fu conferito l’attestato di "Maestro del Commercio", riconoscimento riservato a coloro che hanno dedicato una vita al lavoro con impegno, dignità e spirito imprenditoriale. I funerali si sono svolti in forma privata. A piangerla, i figli Gianni e Ulderico, che l’hanno sempre assistita con amore e dedizione. Con Mafalda Brutti in Montali se ne va un pezzo di storia locale.