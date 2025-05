E’ morta a 61 anni Elisabetta Pirani: era un punto di riferimento del volontariato

Camerano è in lutto per la scomparsa di Elisabetta Pirani, 61enne cameranese punto di riferimento per la parrocchia e per l’associazionismo locale, sempre dedita agli altri, al prossimo. La donna, molto amata e stimata, si è spenta dopo un breve ricovero. In lutto la Caritas Diocesana di Ancona-Osimo dove prestava anche servizio: "Desideriamo esprimere le nostre più sincere e affettuose condoglianze al marito Andrea e ai suoi familiari, stringendoci a loro con la vicinanza della preghiera e del cuore. Elisabetta ha donato con generosità il suo tempo e il suo servizio lasciando un’impronta luminosa nella vita di molti. La ricordiamo con gratitudine per il bene che ha seminato tra noi e per la testimonianza di fede che ha saputo offrire, anche nei momenti più difficili. Grazie Elisabetta per tutto il bene condiviso nel tuo cammino terreno". I funerali sono stati fissati per oggi pomeriggio nella chiesa della sua cittadina prima della tumulazione nel cimitero locale.