E’ morta Bianca Maria. Maestrami, il marito. Neumann creò il Taunus

Oggi Numana piange una delle sue donne illustri. E’ scomparsa a 87 anni Bianca Maria Maestrami, vedova di Hans Walter Neumann, tedesco che negli anni Cinquanta si innamorò della Riviera del Conero decidendo di stabilirsi in zona e fondando il bellissimo villaggio Taunus. Oggi il villaggio turistico di Numana è la perfetta immagine dell’estate italiana. A piangerla i figli Arturo ed Enrico, eredi in qualche modo dell’attività imprenditoriale intuitiva dei genitori gestendo oggi l’attività dell’agenzia immobiliare che porta il loro cognome. La signora Bianca Maria, di origine bolognese, amava la Riviera per cui ha tanto investito con il marito defunto ed era stimatissima in paese. La salma di Maestrami è visibile da oggi nella sala del commiato delle onoranze Bamiof a Sirolo. I funerali si svolgono domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale numanese. La famiglia non ha chiesto fiori ma donazioni alla Croce bianca di Numana.