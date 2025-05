E’ morta Maria Rita Notari fondatrice di "Augusto Contact"

Con profondo cordoglio Augusto Contract annuncia la scomparsa della sua fondatrice, Maria Rita Notari, imprenditrice di straordinaria energia, dedizione e umanità. Guida instancabile della sua azienda che ha sede a Jesi, Notari ha dedicato la propria vita al lavoro, unendo brillante capacità imprenditoriale a una visione lungimirante. La sua forza e il suo sorriso hanno saputo ispirare e motivare tutti coloro che hanno avuto l’onore di collaborare con lei. "Per lei Augusto Contract non era solo un luogo di lavoro ma una comunità di persone unite da valori comuni e da un obiettivo condiviso – dicono dall’azienda -. La sua leadership illuminata restera un punto di riferimento indelebile per l’azienda e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla". Il funerale oggi alle 14.45 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore.