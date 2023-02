E’ morto a 102 anni il partigiano Tullio Collodet

"Il fascismo è morto, lo dice la Costituzione. Ascoltiamola e non torniamo indietro".

Così parlava Tullio Collodet, Partigiano originario di Carrara, ma praticamente anconetano d’adozione visto che ha vissuto per mezzo secolo nel capoluogo dorico.

Collodet, uno degli ultimi Partigiani ad aver vissuto l’esperienza terribile del nazi-fascismo in Italia, è morto ieri all’età di 102 anni. A darne notizie è stata la sezione ‘Gino Tommasi’ di Ancona dell’Anpi, l’Associazione nazionale dei Partigiani d’Italia, a cui lo stesso Collodet era da sempre iscritto.

Durante le celebrazioni della Liberazione del 25 Aprile Collodet era sempre presente. In una delle ultime davanti al Monumento ai Caduti si era intrattenuto assieme alla sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli: "Dopo essere stato sul fronte russo ho combattuto nelle Alpi Apuane durante la resistenza, ma poi mi sono trasferito ad Ancona e ogni anno partecipo a questa celebrazione. È doveroso farlo". Lo scorso anno, in occasione della festa nazionale del 2 giugno, Tullio Collodet aveva voluto essere presente in piazza IV Novembre ad Ancona: "Tullio ha voluto essere presente in prima fila con i suoi 101 anni" aveva scritto la sezione Anpi in un post sulla sua pagina Facebook. Assieme a lui la presidente, Tamara Ferretti.

Quel giorno, in riferimento alla pandemia, disse al Carlino: "È stata dura non uscire, ma la guerra è un’altra cosa". Già fissata la cerimonia funebre che si svolgerà stamattina, con inizio alle 10, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano.