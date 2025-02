E’ morto a 44 anni. Giacomo Uncini

Profondo sgomento tra Jesi e Chiaravalle per la scomparsa di Giacomo Uncini, stimato musicista jazz e apprezzato trombettista del panorama nazionale ed internazionale. Si è spento martedì, prematuramente, all’età di 44 anni, dopo un aver combattuto tenacemente contro una brutta malattia. Componente della Colour Jazz Orchestra, insegnante, si era diplomato al Conservatorio Rossini di Pesaro allargando le sue collaborazioni con prestigiosi artisti italiani e stranieri. Uncini è stato ricordato con centinaia di messaggi sui social per la sua bontà d’animo e la sua straordinaria professionalità, sia mentre suonava, sia soprattutto quando imparava la sua arte agli altri. Tra le note di cordoglio, quella dell’amministrazione di Jesi che si è stretta al dolore della famiglia: "Aveva collaborato con noi la scorsa estate per il Jazzy Fest, occasione in cui si era esibito in piazza Pergolesi, con la sua tromba, regalando uno dei momenti culturalmente più intensi della scorsa estate. Lo vogliamo ricordare così, con gli occhi pieni di amore per la musica". Oggi alle 15 sarà celebrato il funerale presso la chiesa di San Giovanni Battista (San Filippo) di Jesi.