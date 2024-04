E morto a 57 anni. Marco Romagnoli

C’è una comunità sgomenta, a Falconara, per l’improvvisa e lacerante scomparsa di Marco Romagnoli, storico istruttore della palestra Atlhon di via Marconi. Una persona dal cuore grande, conosciutissima in città. L’uomo, 57 anni, si è spento ieri, in conseguenza di un malore avuto nella nottata di giovedì e dal quale non si sarebbe più ripreso. Le centinaia di messaggi di ricordo e cordoglio dei colleghi, di chi ha frequentato le sue lezioni, di amici e parenti che lo hanno amato, mostrano il lato umano di una persona straordinaria. Solare, determinata, coraggiosa, dedita al lavoro e alla famiglia. Struggente il messaggio della stessa palestra falconarese, che riportiamo di seguito: "Ci si spezza il cuore e ci manca il fiato a dover scrivere queste poche righe. Caro Marco, quello che sei stato tu per l’Athlon è qualcosa di indescrivibile. Tu sei semplicemente la nostra storia. Persona solare, generosa, disponibile, sempre pronta allo scherzo, piena di vita. Energie a non finire e quella voce inconfondibile che continua a risuonare nella nostra testa e che oggi ci aiuta a colmare la grande ferita che abbiamo nel cuore. Non sappiamo da dove riprenderemo ma soprattutto dove andremo senza di te. Quello che sappiamo è che ti porteremo sempre con noi, ognuno con i suoi ricordi, perché tu non te ne andrai mai davvero", hanno scritto. Marco Romagnoli lascia la moglie e un figlio. "Continuerai a vivere nei nostri corridoi, nelle nostre sale, nei nostri allenamenti, in tutti noi, in tutte le persone che hai conosciuto e in quelle che vivranno, grazie a te – hanno proseguito i colleghi –. Un abbraccio infinito a Pietro, a Monica, alla mamma Milena, a Sara, Ilaria, Fabio e Ugo. Marco, lasci un vuoto incolmabile che non colmeremo mai. Grazie per quello che ci hai donato in tutti questi anni, per averci onorato della tua presenza. Ci mancherai ogni singolo istante. Riposa in pace".