E’ morto a 71 anni. Gilberto Gattucci

La comunità di Genga e il suo territorio perdono una figura molto importante e conosciuta. E’ morto venerdì, a 71 anni, Gilberto Gattucci, personaggio molto noto per aver divulgato negli anni tantissime informazioni in merito al suo territorio: prima sulla carta stampata (dal 1990 al 1997 è stato corrispondente de Il Resto del Carlino) nonché guida storica per quasi 50 anni, delle Grotte di Frasassi (dal 1974 al 2017). Successivamente è stato divulgatore di notizie online attraverso pagine social e blog. Per tanti anni è stato anche referente e impiegato al consorzio Frasassi, oltre che amministratore del gruppo social Genga Informa. Gilberto Gattucci lascia nel dolore la figlia Desirèe con Diego. Ieri mattina in tanti si sono portati alla casa funeraria Infinitum in via Pietro Nenni dove è stata allestita la camera ardente. I funerali si stamattina alle 11.30 alla chiesa di Camponocecchio. Dopo la funzione funebre la salma verrà tumulata nel cimitero di San Vittore. La famiglia ha richiesto non fiori ma offerte da devolvere all’associazione ‘Attivamente Alzheimer’.