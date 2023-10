E’ morto a 76 anni l’ex comandante della Guardia di finanza. Ilario De Felice

Addio all’ex Comandante della Guardia di Finanza Ilario Di Felice, aveva 76 anni. In città lo ricordano tutti per aver onorato il suo impegno nelle Fiamme Gialle, prima di lasciare la Tenenza di Senigallia con il ruolo di Comandante. Lascia la moglie Elisa, le figlie Paola e Michela, le sorelle Anna ed Antonietta. Ieri in molti gli hanno reso omaggio nella camera ardente allestita presso l’onoranza funebre Marco Mori. Questa mattina alle 10,30 i funerali nella chiesa di Santa Maria del Porto.