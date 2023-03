È morto a 83 anni Celeste Brutti "Storico volontario e autista"

Addio a Celeste Brutti, colonna portante dell’Avis di Jesi. Si è spento a 83 anni lo storico autista ufficiale del pulmino dei donatori di sangue. Oggi alle 10 l’ultimo saluto alla chiesa San Pietro Martire di Jesi. "Con la scomparsa di Celeste, l’Avis perde un personaggio storico, molto noto non solo ai donatori di Jesi, ma di tutta la Vallesina – commentano addolorati dall’Avis -. Per tanti anni è stato l’autista ufficiale del pulmino dell’Avis, quello che, in questa veste, accompagnava gli addetti del centro trasfusionale nelle uscite presso le consorelle confinanti: estate e inverno, le trasferte, a Cupramontana come a Cingoli, a Montecarotto come a Filottrano, lo vedevano protagonista e componente essenziale dell’equipe medico-infermieristica. Era addetto all’accoglienza e al comfort dei donatori e con ognuno di essi stabiliva relazioni di fiducia, conferendo a tutti la tranquillità e la sicurezza necessaria per portare a compimento un’operazione complessa come quella della donazione del sangue. Un esempio luminoso della vecchia generazione di volontari, collaborava fattivamente alla vita dell’associazione".