E’ morto a 87 anni Marino Marozzi storico gommista di via Roma

La comunità piange lo storico gommista Marino Marozzi: è morto venerdì a 87 anni. Originario di Cingoli ma jesino d’adozione e volto noto in città, Marino Marozzi era lo storico gommista di via Roma dove aveva aperto l’officina nel oltre quarant’anni fa. Nei locali dove precedentemente svolgeva la sua attività il fornaio Pellegrini.

Grande lavoratore, Marozzi ha continuato nell’attività di gommista anche ad ottant’anni per aiutare nei momenti di bisogno e non solo il figlio Luciano che ne ha preso il testimone. Non solo perchè Marozzi, "animo mite e gentile" come lo descrivono in via Roma, amava intrattenersi con i clienti, parlare con loro. Marino Marozzi lascia nel dolore i figli Luciano e Maria Teresa e la moglie Anna i quali ieri hanno ricevuto l’abbraccio e tanti messaggi di cordoglio dalla comunità.

La camera ardente è stata allestita ieri mattina nella casa funeraria Bondoni di Castelplanio, mentre domattina alle 9 sarà celebrato l’ultimo saluto alla chiesa Madonna del Divino Amore.