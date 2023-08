E’ morto Endrio Figuretti, oggi i funerali Il ricordo del circolo fotografico: "Uomo sensibile"

E’ deceduto l’altro ieri a 59 anni Endrio Figuretti, padre di famiglia, fotografo, conosciutissimo e stimato a Osimo, sua città, e Camerano dove abitava. E’ scomparso a Torrette dove era ricoverato. "È con profondo cordoglio che apprendiamo della prematura scomparsa del caro Endrio – ricorda il circolo fotografico osimano Avis ‘Giacomelli’ -. Per tanti anni è stato uno dei soci più attivi del nostro circolo, oltre che consigliere per più di sei, di cui due da vicepresidente. Uomo sensibile e simpatico, di profondi valori, molto legato alla famiglia, fotoamatore di esperienza e qualità, ha dato molto al circolo. Ricordiamo tra tutti il suo impegno per far conoscere il dramma dell’Olocausto con la mostra ‘Il respiro di Auschiwitz, la memoria rende liberi’ realizzata assieme a Luca Cingolani. Il Consiglio direttivo, a nome di tutti i soci, porge sentite condoglianze alla famiglia. Ciao Endrio. Buona luce eterna". Addoloratissime la moglie e la figlia. I funerali si tengono oggi pomeriggio alle 17 nella chiesa dell’Immacolata Concezione a Camerano.