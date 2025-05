E’ morto Eugenio Schiena, per tutti "Gegè": era uno dei padri della jeanseria mondiale

Addio Gegè, si è spento Eugenio Schiena. Aveva 76 anni. "Amo il denim non tradisce mai, trasversale, duttile, reinterpretabile" si legge nel sito del suo ultimo marchio di jeans, "Gegè Venezia". Un altro pezzo della ‘Senigallia da bere’ se n’è andato, per anni ha continuato a tornare di tanto in tanto sulla spiaggia di velluto. Il suo futuro lo aveva costruito al nord, dove si era trasferito lavorando quel tessuto è diventato uno dei padri della jeanseria mondiale. Gegè, così lo conoscevano i senigalliesi era nato a Roma ma aveva vissuto per lungo tempo a Senigallia dove, insieme alla sua famiglia, aveva vissuto nelle case dei giardini Palazzesi, adiacenti alla Rocca Roveresca. Nella sua carriera professionale, fondò insieme ad altri soci il gruppo ‘Americanino’, molto noto tra gli anni ’80 e ’90. Con il suo estro e il suo carisma per lui era stato semplice diventare popolare sulla spiaggia di velluto, dove ieri si è diffusa la tragica notizia. L’ultima avventura di Gegè è stata, appunto, "Gegè Venezia", brand profondamente integrato in quel Veneto che è stato la sua casa. Molti gli amici di vecchia data che ieri hanno voluto ricordarlo sui social, con tanto di racconti dei tempi che furono. A tornare sempre in città per le vacanze e ritrovare gli amici di sempre era la sorella Rossella, deceduta due anni fa.