E’ morto il giornalista Sergio Federici. Fatale la caduta da una scala

Dopo tre giorni di agonia si è arreso Sergio Federici, pensionato, a lungo impiegato per Poste italiane, e per anni collaboratore della nostra redazione di Ancona come corrispondente per la zona di Jesi. A essergli fatale la caduta da una scala mentre copriva la roulotte in un campeggio del lungomare Da Vinci a Senigallia, in zona Ciarnin sabato mattina. Federici, caduto dalla scala probabilmente dopo aver perso l’equilibrio, aveva battuto la testa a terra ed era entrato praticamente subito in coma. Non era cosciente e le sue condizioni erano apparse gravissime. Scattata la macchina dei soccorsi Federici è stato trasportato in condizioni disperate, all’ospedale regionale di Torrette dove per tre giorni ha lottato per la vita. La tragica notizia si è diffusa ieri in serata a Pianello Vallesina dove Sergio Federici viveva e nella vicina Jesi dove era conosciuto come cronista grintoso, col pallino per la politica e le inchieste.

Federici, appassionato giornalista, era molto conosciuto anche a Cupramontana dove aveva fondato l’associazione culturale Massa Actii e poi nel 2013 ‘Quelli del massaccio’, pagina di informazione locale, poi diventato il sito Qdm di cui per un periodo è stato anche direttore editoriale. La camera ardente è stata allestita nella casa del commiato Bondoni a Pozzetto di Castelplanio. In questo momento così difficile giungano a tutti i familiari, le condoglianze del Carlino e in particolare della redazione di Ancona che lo ricorda con affetto, riconoscenza e stima.

Sara Ferreri