Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Ancona
E' morto il giornalista Sergio Federici. Fatale la caduta da una scala
15 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
  4. E’ morto il giornalista Sergio Federici. Fatale la caduta da una scala

E’ morto il giornalista Sergio Federici. Fatale la caduta da una scala

L’incidente era avvenuto tre giorni fa a Senigallia. E’ stato per anni corrispondente. del Carlino per la Vallesina.

L’incidente era avvenuto tre giorni fa a Senigallia. E’ stato per anni corrispondente. del Carlino per la Vallesina.

L’incidente era avvenuto tre giorni fa a Senigallia. E’ stato per anni corrispondente. del Carlino per la Vallesina.

Dopo tre giorni di agonia si è arreso Sergio Federici, pensionato, a lungo impiegato per Poste italiane, e per anni collaboratore della nostra redazione di Ancona come corrispondente per la zona di Jesi. A essergli fatale la caduta da una scala mentre copriva la roulotte in un campeggio del lungomare Da Vinci a Senigallia, in zona Ciarnin sabato mattina. Federici, caduto dalla scala probabilmente dopo aver perso l’equilibrio, aveva battuto la testa a terra ed era entrato praticamente subito in coma. Non era cosciente e le sue condizioni erano apparse gravissime. Scattata la macchina dei soccorsi Federici è stato trasportato in condizioni disperate, all’ospedale regionale di Torrette dove per tre giorni ha lottato per la vita. La tragica notizia si è diffusa ieri in serata a Pianello Vallesina dove Sergio Federici viveva e nella vicina Jesi dove era conosciuto come cronista grintoso, col pallino per la politica e le inchieste.

Federici, appassionato giornalista, era molto conosciuto anche a Cupramontana dove aveva fondato l’associazione culturale Massa Actii e poi nel 2013 ‘Quelli del massaccio’, pagina di informazione locale, poi diventato il sito Qdm di cui per un periodo è stato anche direttore editoriale. La camera ardente è stata allestita nella casa del commiato Bondoni a Pozzetto di Castelplanio. In questo momento così difficile giungano a tutti i familiari, le condoglianze del Carlino e in particolare della redazione di Ancona che lo ricorda con affetto, riconoscenza e stima.

Sara Ferreri

