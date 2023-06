E’ morto il prof Nardini amante dell’ambiente

Si è spento il prof Camillo Nardini, la spiaggia di velluto piange il suo faro della cultura e della letteratura. Aveva 77 anni. La notizia si è diffusa sul web nel primo pomeriggio di ieri, sorprendendo e lasciando nello sconforto quanti lo conoscevano. Da qualche tempo il prof Nardini lottava con una brutta malattia che lo aveva visibilmente debilitato e ieri il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Innamorato di Senigallia e della natura, a cui si era interamente dedicato una volta in pensione, dopo aver lasciato l’insegnamento, senza mai perdere il filo che lo legava ai suoi studenti.

Era stato l’inventore dei ‘Ludi Latini’, il singolarissimo e importante Certamen che coinvolge, da 23 anni, tutte le scuole delle Marche in una gara di intelligenza, preparazione e competenza per un "confronto diretto" con gli autori classici della nostra antichità latina. Molto attivo anche nel mondo dell’associazionismo, venticinque anni fa aveva fondato ‘Sena Nova’, si occupava di ‘Bosco Mio’ e in passato aveva militato nel Partito Socialista Italiano senza però avere mai ricoperto un ruolo di primo piano. Socio attivo anche nell’associazione Bellanca, nell’ultimo decennio era stato anche rappresentante della Bandiera Blù.

Il presidente del Consiglio comunale Massimo Bello si è fatto portavoce del cordoglio di sindaco e Amministratori: "Un uomo di cultura, il prof ha dedicato tutta la sua vita alla formazione di tante generazioni di giovani. Il suo impegno è stato sempre profuso alla nobile arte dell’insegnamento che ha condiviso con un’attenzione particolare anche all’ambiente, all’Europa, al sociale. Ci stringiamo con affetto e stima alla sua famiglia". Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal consigliere regionale ed ex sindaco Maurizio Mangialardi: "È tutta la città a rimanere orfana della sua acuta intelligenza, della sua ironia, della sua gentilezza".