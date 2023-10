E’ morto il professore. Renato Dubini

Addio al ‘Re del Palace’, il professor Renato Dubini si è spento a 62 anni. Oggi alle 14,30 saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Martino. Una persona speciale, così lo descrivono quanti lo conoscevano Nativo di Milano viveva a Senigallia in piazzale della Libertà e questo gli aveva fatto guadagnare il soprannome di ‘Re del Palace’, complesso residenziale e hotel a due passi dalla Rotonda a Mare. Interprete, traduttore ed insegnante di inglese era un punto di riferimento per molti senigalliesi.

Il prof Dubini lottava da tempo contro una malattia: nel pomeriggio di ieri la notizia della sua scomparsa si è diffusa sui social: "Se n’è andato il Re del Palace, l’imperatore di Piazzale della Libertà – il ricordo social di Simone Tranquilli - Sono sempre i migliori che se ne vanno e sfido chiunque a negare che Renato fosse una persona speciale. Gentile, educato, colto e con un sorriso incrollabile. Neanche la malattia aveva scalfito la sua allegria. Come succede quando i fuoriclasse se ne vanno non mi chiedete più la maglietta Liberty Square, la ritiro e la vorrei appendere in cima alla Rotonda. Un abbraccio a Paola e alle ragazze. "Solo uno come me ti può capire, tu hai due femmine io ne ho tre, siamo in minoranza caro Quilly". La terra ti sia lieve Renatino e concediti un ballo sopra le nuvole, ovviamente in scarpe da Jive...".