E’ morto l’ex sindaco Di Giacomo

Dopo una malattia che l’ha costretto al ricovero all’hospice di Loreto, è scomparso l’altra notte a 65 anni Carmine Di Giacomo, sindaco di Camerano dal 2006 al 2011. Nel corso del suo mandato, tra le varie cose, ha inaugurato l’Ikea e avviato la riqualificazione dell’area dell’ex Mercatone. Tanti gli attestati di stima. Il circolo del Pd cittadino afferma: "Amministratore e uomo politico da sempre, è stato impegnato in politica praticamente tutta la vita, al servizio dei cittadini. Formatosi nel Partito Comunista, ha poi contribuito a formare il Partito Democratico. Persona profonda, attenta, Carmine è stato un amministratore sensibile ma soprattutto un intellettuale, poeta e scrittore di grande spessore ed umanità. Preparato nel suo impegno quotidiano, ha dimostrato una passione e attaccamento alle nostre radici. Porgiamo le più sentite condoglianze a Daniela ed a sua figlia Giulia". Il sindaco di Offagna Ezio Capitani ha aggiunto: "Persona poliedrica e profonda, Carmine è stato un amministratore capace e lungimirante, ma soprattutto un intellettuale sensibile e profondo, giornalista, poeta e scrittore di grande spessore ed umanità. Osservatore attento e preparato nella contemporaneità e custode geloso della nostra memoria storica. Una grande perdita non soltanto per la comunità di Camerano. Per me è stato soprattutto un caro amico che ho avuto l’onore e la fortuna di conoscere in tempi lontani, con il quale in tempi più recenti ho condiviso tante occasioni di scambio, di confronto e anche di conforto su temi ad entrambi cari". La camera ardente è allestita nella chiesetta del cimitero comunale. La cerimonia funebre si terrà domani alle 11 nella chiesa dell’Immacolata Concezione.