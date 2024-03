E’ morto lo storico bidello Mario Richter

Una vita per la scuola, una grande passione per la politica. Si è spento mercoledì, a 74 anni, Mario Richter, storico bidello del Cambi e consigliere comunale nel 2006 con i Comunisti italiani (in maggioranza con l’allora Giunta Recanatini). Ne hanno dato l’annuncio la sorella Miranda, la compagna Gianna e i parenti. Un uomo benvoluto, sempre sorridente e disponibile e che, nei corridoi del Liceo, ha accompagnato intere generazioni di falconaresi. Compresa quella del sindaco e preside Stefania Signorini: "Era già collaboratore quand’ero studentessa, poi da insegnante e infine da dirigente scolastica. Mario avrà sempre un posto nel mio cuore – racconta la Prof al Carlino –. I ragazzi lo adoravano, lui aveva un carattere molto coinvolgente. Ci mancherà". Fuori dall’Istituto coltivava la passione per la politica e, dopo un giro in Consiglio quasi vent’anni fa, ci aveva riprovato nel 2008 e nel 2013 senza più essere eletto. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Pieroni. Sabato alle 11.30 la benedizione, prima dell’accompagno al locale cimitero.