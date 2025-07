E’ morto padre. Giuliano parroco di San Martino

Addio a padre Giuliano, il parroco di San Martino. Ieri dalle 18 alle 20 i fedeli hanno potuto rendere omaggio alla salma nella chiesa che per anni è stata la casa del parroco, la stessa dove questa mattina alle 10 saranno celebrati i funerali. La chiesa sarà aperta dalle 9, Padre Giuliano verrà sepolto nella tomba di famiglia nel cimitero di Sant’Angelo in Vado.

È stato parroco di San Martino in Senigallia dal 1967 al 1978 e dal 1998 al 2020. Nato in Ancona l’8 novembre 1932, è stato ordinato presbitero il 17 marzo 1956. Padre Giuliano è stato un grande punto di riferimento come parroco di san Martino per la città di Senigallia, in modo particolare per molti dei suoi giovani.

Nella parrocchia di San Martino è nata la prima scuola nazionale di tennistavolo, la prima conferenza cittadina di "Insieme per la Pace", l’esperienza del gruppo Scouts Agesci innovativa e capace di mobilitare impegni sociali, politici e di volontariato. A San Martino si sono tenuti gli incontri delle "Donne in nero", testimonianze delle conseguenze sulle donne dei conflitti armati, l’accoglienza di migranti e di donne soprattutto provenienti dall’est Europa, l’attenzione a tante persone fragili. Tanti i fedeli che ieri hanno voluto mostrare la propria vicinanza al parroco.