E’ morto Roberto Crescentini: aveva creato il marchio Cotton Club

Lutto in città: è morto a 70 anni l’imprenditore Roberto Crescentini storico titolare del marchio Cotton Club, specializzato nell’abbigliamento intimo. Il decesso è avvenuto giovedì a Macerata. Era il 1981 quando Roberto Crescentini, imprenditore di esperienza e talento, decise di investire competenze ed entusiasmo in una nuova avventura fondando il brand Cotton Club. Una realtà che negli anni è andata affermandosi come uno dei marchi leader nel mondo della corsetteria e della lingerie, nota soprattutto per la qualità, la ricercatezza dei materiali, e per l’attenzione ai dettagli artigianali. Prodotti rigorosamente made in Italy con tutte le lavorazioni svolte all’interno dei confini nazionali. Si sono poi aggiunte le collezioni "RCrescentini" distribuite nei punti vendita specializzati dei più prestigiosi mercati internazionali. Dopo difficoltà legate al mercato l’azienda, una decina di anni fa ha dovuto seguire un taglio e una procedura fallimentare, ma poi la figlia ha ripreso e rifatto partire una florida attività che ancora oggi continua.

Roberto Crescentini lascia nel dolore le figlie Sara e Sabrina, la sorella Giuliana la moglie Orietta. Sarà possibile rendergli omaggio oggi dalle 8 a Crescentini presso la Casa funeraria Infinitum Bondoni in via Nenni a Fabriano. Oggi stesso alle 11 poi sarà celebrato il funerale alla chiesa Sacra Famiglia di Fabriano. Poi la sepoltura. La famiglia in segno di vicinanza non chiede fiori, ma offerte a favore della Croce Rossa di Fabriano.

sa. fe.