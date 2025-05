E’ morto Roberto Russo, cuoco della trattoria "Quattro chiacchiere"

Il suo sorriso si è spento l’altra sera, attorniato dalle lacrime dei familiari che l’hanno aiutato e sono stati con lui fino alla fine. A Osimo è lutto per la scomparsa di Roberto Russo, 60 anni, cuoco della trattoria bar "Quattro chiacchiere" nella zona industriale di Castelfidardo, seconda città che lo piange. Anche lì infatti era molto conosciuto proprio per l’attività che svolgeva con passione. Proprio l’anno scorso aveva ricevuto un riconoscimento prestigioso per il locale per cui dava davvero tutto ma sempre contento di farlo. Un male non gli ha lasciato scampo, ha combattuto. Russo lascia la moglie Fiorenza e i figli Federico e Veronica, tanti parenti e amici che oggi lo piangono. La salma riposa nella casa del commiato Biondi in via Romero dove in tanti si sono già presentati per vederlo l’ultima volta, per far forza alla moglie e ai figli soprattutto. Oggi è il giorno dei funerali, alle 16, nella chiesa di San Biagio di Osimo, frazione dove abitava con la famiglia. Proprio da lì arriva un profondo messaggio di vicinanza: "Il Consiglio di quartiere e l’intera comunità sono vicini alla famiglia di Roberto Russo alla quale porgiamo le più sentite condoglianze", scrivono presidente e vice. La famiglia non ha chiesto fiori ma opere di bene.