E’ morto Ruggero Leoni anima del Poquito

Due comunità in lutto, si è spento Ruggero Leoni, colonna del ‘Poquito Mas’. Aveva 79 anni. Una presenza fissa nella frazione di Cesano da aprile ad ottobre, periodo di apertura del bar di proprietà dei suoi figli Marco e Massimo. Ruggero si è spento improvvisamente martedì, a causa di un malore. Ieri è stata aperta la camera ardente nella sala ‘Omega’ presso la casa funeraria della Mori Marco srl, in via Cagli a Senigallia. Oggi alle 15, nella chiesa parrocchiale di Borgo Mulino, quartiere dove Ruggero risiedeva insieme alla moglie Anna Maria. La salma sarà tumulata oggi, dopo il rito funebre, nel cimitero di Trecastelli.