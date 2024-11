E’ nata la comunità energetica rinnovabile

E’ nata in città la comunità Energetica Rinnovabile (Cer.) "Jesi - Energie di comunità" a cui possono partecipare anche i cittadini. A promuoverla la Fondazione Centro Servizi Caritas Jesina "P. Oscar" Ets, Croce Rossa Italiana - Comitato di Jesi Odv, Avis Comunale di Jesi OdV, Legambiente Circolo Azzaruolo, Orto del Sorriso cooperativa Sociale agricola, Odos società cooperativa sociale. Partner la Bc Ostra e Morro D’alba. Sarà presentata venerdì prossimo (ore 18) a palazzo dei Convegni di Jesi. Interverranno il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, il vescovo Gerardo Rocconi, i presidenti degli Enti costituenti e il presidente Regionale di Legambiente. "Ci sarà anche la possibilità – spiegano i promotori - di avere informazioni di dettaglio sull’adesione alla Cer, sia per i cittadini che per le imprese, anche con l’aiuto della società For Green he ne ha seguito la costituzione per tutti gli aspetti tecnici. Obiettivo: "Contribuire alla diffusione delle energie rinnovabili e divenire insieme protagonisti della transizione energetica, prendersi cura del nostro ambiente, mitigare la povertà energetica, in un quadro di sostenibilità economica".