E oggi tocca ai "Pinguini". Attese 30mila persone. Ecco il piano anti caos

Viaggiavano, ieri pomeriggio, dritti verso Ancona. Non è chiaro se a bordo di quel pulmino decantato in ‘Destinazione Croazia’ agli albori della carriera. Ma per certo, ‘Destinazione Croazia’, era il brano scelto per le storie su Instagram ad accompagnare i Pinguini Tattici Nucleari in direzione dello stadio Del Conero dove, oggi alle 21, si esibiranno davanti a circa 30mila persone. Queste le prime stime, che parlano di biglietti già esauriti da giorni. Un pienone, insomma, per l’iconico gruppo originario di Bergamo, che porterà in scena nel capoluogo marchigiano una delle tappe italiane del suo ‘Hello Word – Tour Stadi 2025’. Quella dei Pinguini non è soltanto una storia di successi, record macinati e dischi venduti. Ma è anche una splendida storia di amicizia e affiatamento per una band tra le più apprezzate del panorama musicale nazionale. Motivo per il quale, dunque, godono di una forte credibilità, alternando brani cantautorali ad altri più intimi, che fanno riflettere, ad altri ancora ironici. Quale promemoria utile per chi ci sarà.

Apertura cancelli alle 15.30. Le navette gratuite andata e ritorno saranno tre più una linea speciale, la gialla, per coloro che parcheggiano in zona Baraccola che partirà e tornerà nell’area del Giometti, dalla quale si può raggiungere a piedi il concerto. Saranno aperti tutti i parcheggi a Tavernelle, Archi, piazza d’Armi, Bersaglieri d’Italia, liceo Galilei, Università, San Giacomo della Marca e Gross Ancona. Al Del Conero sarà confermata l’area di sosta per i motorini, così quella riservata allo stallo di persone con disabilità e donne in stato di gravidanza. L’invito del Comune è di "seguire i cartelli dedicati che indicano le aree di sosta oppure i parcheggi scambiatori e bus navetta sia all’andata che per il deflusso". È il grande giorno dei Pinguini Tattici Nucleari. Ancona risponde.

gi. gia.