E’ ora di fermare l’ondata di femminicidi in Italia. Ognuno di noi ha il dovere di denunciare le violenze

Nella società contemporanea, la violenza contro le donne rappresenta un grande problema. Tutto questo è confermato dalle statistiche allarmanti, con migliaia di donne che perdono la vita a causa di fidanzati, amici e familiari violenti. Anche in Italia, purtroppo, questo fenomeno persiste ed è arrivata l’ora di agire! I femminicidi devono essere fermati al più presto ed è necessario compiere azioni incisive e significative per porre fine a questo fenomeno disastroso. Molto importante è prevenire questo problema e costruire fin da bambini una mentalità basata sul rispetto e la parità di genere. E’ essenziale garantire alle donne sicurezza con la certezza di essere aiutate dalla legge, con velocità ed efficacia, ad esempio alimentando i centri antiviolenza che sono un rifugio in cui le donne possono sentirsi al sicuro ed essere ascoltate. La sensibilizzazione e la mobilitazione della società civile sono altrettanto cruciali. Ognuno di noi ha il dovere di denunciare azioni violente o discriminatorie, per creare sempre di più un tema aperto, senza vergogna e timore. Anche i social sono un elemento importante che devono trattare la questione con responsabilità ed evitando di diffondere idee sbagliate, perché oggi tra i ragazzi sono i social il più grande mezzo di comunicazione. Combattere la discriminazione e le disparità deve diventare un impegno collettivo e tutti noi ci dobbiamo responsabilizzare per rompere questo ciclo di violenza. Dobbiamo costruire un futuro in cui ogni donna si possa sentire libera dalla paura e delle minacce. Uno dei casi di cronaca più recente e più noto di quest’anno è quello di Giulia Cecchettin, una studentessa dell’università di Padova, uccisa per mano del suo ex fidanzato, Turetta, che dopo averla colpita tante volte l’ha uccisa con una coltellata al collo che ha reciso l’aorta facendola morire in pochi minuti. Questo caso è diventato molto conosciuto tra i giovani attraverso i social ed è un simbolo dei tanti femminicidi. Ecco alcuni dati di femminicidi avvenuti nel 2023: 50.000 nel mondo; 20.000 in Africa; 18.400 in Asia; 7.900 nelle Americhe; 2.300 in Europa; 110 in Italia. Dati che non richiedono un minuto di silenzio, ma urla di indignazione.

Elena Piantini, classe III C